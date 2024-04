Business news: Repubblica Dominicana, a febbraio crescita attività economica del 6,2 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività economica della Repubblica Dominicana a febbraio ha registrato una crescita del 6,2 per cento su anno. Lo riporta la Banca centrale del Paese (Bcrd). Il dato supera quello del 4,6 per cento registrato a gennaio e rispecchia la generale tendenza alla crescita osservata nell’ultimo periodo. La variazione riflette le prestazioni di attività come hotel, bar e ristoranti (+12,8 per cento), costruzione (+9,7 per cento) e manifatturiero (+9,4 per cento), seguite da commercio (+8,5 per cento) ed energia (+8,1 per cento). (Mec)