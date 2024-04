Business news: Brasile, a febbraio creati 306mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio in Brasile sono stati creati 306mila posti di lavoro nel settore formale, un aumento del 21 per cento rispetto a febbraio dello scorso anno. Lo ha riferito il ministero del Lavoro, evidenziando che il dato è il migliore dal febbraio 2022, quando sono stati registrati 353,74 nuovi posti di lavoro. Nel mese di febbraio 2024 sono state registrate 2 milioni di assunzioni e 1,9 milioni di licenziamenti. Il numero più alto di nuovi posti di lavoro si è registrato nel settore dei servizi, seguito da quelli dell'industria e delle costruzioni. L'aumento di posti di lavoro ha riguardato tutte le regioni del Paese. Nei primi due mesi dell'anno sono stati creati 474mila posti di lavoro, un incremento del 38,5 per cento rispetto allo stesso bimestre dell'anno precedente. (Brs)