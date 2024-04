Business news: Brasile, tasso disoccupazione sale al 7,8 per cento, aumento di 0,3 punti percentuali su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile ha presentato un aumento di 0,3 punti percentuali nel trimestre conclusosi a febbraio rispetto a quello precedente, salendo al 7,8 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Nello stesso trimestre del 2023, il tasso era dell'8,6 per cento. Con questi risultati, il numero assoluto di disoccupati ha raggiunto gli 8,5 milioni di persone. "All'inizio dell'anno solitamente si verifica un processo di licenziamento dei lavoratori temporanei e una riduzione del ritmo dell'attività economica. Ciò rende difficile il riassorbimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Ma rispetto al panorama di un anno fa lo scenario è ancora in espansione", ha affermato Adriana Beringuy, coordinatrice per il lavoro e il reddito dell'Ibge, riportata da "g1". Durante il periodo analizzato, la popolazione occupata è rimasta stabile a 100,2 milioni di persone. Nel corso dell'anno c'è stato un incremento di 2,1 milioni di persone occupate in più, un aumento del 2,2 per cento. (Brs)