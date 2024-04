Business news: Brasile, Banca centrale aumenta stima del Pil all'1,9 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha aumentato la stima di crescita del Pil del Paese dall'1,7 per cento all'1,9 per cento nel 2024 tenendo conto di un'attività economica più forte del previsto nel primo trimestre dell'anno. L'attualizzazione è stata pubblicata in un rapporto trimestrale di inflazione curato dalla Bc e pubblicato giovedì 28 marzo. La moderata revisione della proiezione annuale "riflette principalmente un dinamismo dell'economia leggermente superiore alle attese all'inizio dell'anno", si legge nel rapporto. La stima è vicina alle aspettative del mercato. Secondo gli analisti di mercato nel rapporto "Focus", l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2024 con una crescita del 1,85 per cento su anno, mentre per il 2025 gli analisti ipotizzano una crescita del due per cento. (Brs)