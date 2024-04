Usa: "The Insider", c'è la Russia dietro i casi di "sindrome dell'Avana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misteriosa "sindrome dell'Avana" che ha afflitto diplomatici e spie statunitensi in tutto il mondo potrebbe essere causata da "armamenti acustici" specifici in dotazione all'unità di sabotaggio dell'intelligence militare russa (Gru). Lo ha riferito “The Insider”, un gruppo mediatico investigativo focalizzato sulla Russia con sede in Lettonia. Un’indagine dell’intelligence statunitense, i cui risultati sono stati pubblicati lo scorso anno, ha rilevato che era “molto improbabile” che un Paese straniero fosse responsabile del disturbo sanitario, segnalato per la prima volta da alcuni funzionari dell’ambasciata statunitense a L’Avana, capitale di Cuba, nel 2016 e, proprio per questo motivo nominato comunemente come "sindrome dell'Avana". I sintomi della malattia includevano emicranie, nausea, vuoti di memoria e vertigini. Secondo “The Insider”, tuttavia, membri di un’unità del Gru nota come 29155 erano presenti in diversi posti in cui si sono verificati i casi di "sindrome dell'Avana" che hanno coinvolto il personale statunitense. (segue) (Res)