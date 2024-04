Usa: "The Insider", c'è la Russia dietro i casi di "sindrome dell'Avana" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine di “The Insider”, durata un anno e condotta in collaborazione con “60 Minutes” – noto programma televisivo dell'emittente statunitense “Cbs” – e il settimanale tedesco “Der Spiegel”, ha anche riferito che alcuni membri senior dell'unità 29155 del Gru hanno ricevuto premi e promozioni per il lavoro relativo allo sviluppo di "armi acustiche non letali". Secondo l'indagine, peraltro, il primo episodio dei sintomi della “sindrome dell’Avana” potrebbe essere non essere avvenuto nel 2016, quanto piuttosto “due anni prima a Francoforte, in Germania, quando un dipendente del governo statunitense di stanza presso il consolato rimase privo di sensi” dopo essere stato colpito “da qualcosa di simile a un forte raggio di energia". Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 2021 l’Avana Act che autorizza il dipartimento di Stato, la Cia e altre agenzie governative statunitensi a sostenere economicamente i loro dipendenti affetti da questa malattia nello svolgimento del loro incarico. La Russia, sinora, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento con i casi di “sindrome dell'Avana” riscontrati negli ultimi anni. (Res)