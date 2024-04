Ucraina: Sejourne, spetta a Kiev negoziare la pace, Francia manterrà dialogo con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà una pace duratura in Ucraina se non saranno le autorità di Kiev a negoziarla. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourne, durante una conferenza stampa con l'omologo cinese, Wang Yi, a Pechino. "Questa guerra riguarda l'intera comunità internazionale", ha detto il capo della diplomazia francese. “Non ci sarà sicurezza per gli europei se non ci sarà pace nel rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto Sejourne. "Si tratta quindi di una questione essenziale per noi, motivo per cui la Francia è determinata a mantenere un dialogo stretto con la Cina", ha affermato Sejourne. (Frp)