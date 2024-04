Business news: Bolivia-Cina, nei prossimi 5 anni prevista vendita di 11 milioni di tonnellate di ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia esporterà 11 milioni di tonnellate di ferro in Cina nei prossimi cinque anni. Lo ha reso noto l’amministrazione portuale del Paese (Asp-B). Un’azienda con un cliente in Cina deve consegnare 11 tonnellate di ferro proveniente da una miniera della località boliviana di Oruro, ha spiegato il direttore dell’Asp-B, Dante Justiniano, aggiungendo che dopo un'analisi dei costi è stato individuato il porto peruviano di Ilo come punto di partenza della spedizione. Saranno quindi coinvolte anche autorità peruviane nella logistica. L’operazione si svolgerà in cinque anni, per 1,5 milioni di tonnellate all’anno, e si tradurrà in un guadagno di 5,5 milioni di dollari per l’Asp-B. (Brs)