Business news: Repubblica Dominicana-Haiti, esportazioni in calo del 24,37 per cento nei primi due mesi del 2024

- Nei primi due mesi del 2024 le esportazioni dalla Repubblica Dominicana ad Haiti sono calate del 24,37 per cento. Lo rende noto la direzione generale della dogana (Dga) dominicana. Nel 2023 le esportazioni avevano raggiunto il valore di 107 milioni di dollari tra gennaio e febbraio, mentre nello stesso periodo del 2024 sono scese a 81 milioni di dollari. Il calo riguarda anche le esportazioni verso gli Stati Uniti, diminuite del 20,4 per cento. La Dga riporta che in termini generici nel periodo gennaio-febbraio del 2024 le esportazioni della Repubblica Dominicana sono calate del 14,57 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. (Mec)