Business news: Banca centrale Brasile, da giugno possibile calo in ritmo tagli a tasso interesse

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha indicato un possibile calo nel ritmo dei tagli al tasso di interesse a partire da giugno dato lo "scenario incerto" per l'inflazione nei prossimi mesi. Lo si legge sul verbale della riunione del Comitato di politica monetaria (Copom) in cui si è tagliato per la sesta volta di 50 punti base il tasso di interesse di riferimento, Selic, portandolo dall'11,25 all'10,75 per cento. La Bc ha ritenuto opportuno avere una "maggiore flessibilità" nella politica dei tassi d'interesse per "condurre una politica monetaria adeguata a raggiungere l'obiettivo di inflazione". Gli analisti finanziari prevedono ancora un taglio di 50 punti base al tasso a maggio. La Bc aveva portato il tasso Selic all'11,25 per cento durante l'ultima riunione del comitato, tenutasi il 31 gennaio. Il Copom ha iniziato a tagliare il tasso Selic ad agosto, con il calo dell'inflazione. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2024 è del tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Brs)