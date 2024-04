Business news: Brasile, spagnola Aena investirà 370 milioni euro per ampliamento aeroporto Congonhas a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestore aeroportuale spagnolo Aena investirà 370 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell'aeroporto Congonhas di San Paolo in Brasile. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'infrastruttura avrà un nuovo terminal passeggeri che raddoppierà le dimensioni di quello attuale, raggiungendo 105.000 metri quadrati. Allo stesso tempo, avrà più punti d'imbarco e 20 mila metri quadrati di spazi commerciali. I lavori previsti per San Paolo inizieranno nel 2024 e dovrebbero concludersi entro giugno 2028. (Spm)