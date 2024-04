Business news: Bolivia, inaugurato a Santa Cruz il primo stabilimento di biocombustibili del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha inaugurato nella regione di Santa Cruz il primo stabilimento di biocombustibili del Paese, parte della strategia del governo per ridurre le importazioni. "L'industrializzazione è l'unica via per uscire dall'importazione di e garantire l'autonomia del Paese", ha detto il presidente, Luis Arce, durante l'inaugurazione. L'impianto inizierà a lavorare da aprile, sarà gestito dalla compagnia Desmet Ballestra e produrrà 1.500 barili di diesel al giorno, utilizzando come materie di partenza oli vegetali di soia, palma e girasole. L'investimento per la sua costruzione è stato pari a 47 milioni di dollari. "Oggi stiamo compiendo una promessa elettorale", ha affermato Arce, dichiarando la giornata "storica" perché segna "l'inizio di un'era" che porterà la Bolivia ad essere "autosufficiente" nell'approvvigionamento di carburante. Durante l'anno è prevista anche l'apertura di un impianto simile nella città di El Alto (dipartimento di La Paz) e la costruzione di un impianto di olio vegetale idrotrattato (Hvo) a Santa Cruz. (Brs)