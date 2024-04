Business news: Messico, a febbraio esportazioni in aumento del 13 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio le esportazioni del Messico hanno registrato un incremento del 13 per cento su anno e del 4,2 per cento su mese. Lo riporta l’Istituto nazionale di statistica (Inegi) nell’ultimo rapporto sulla bilancia commerciale del Paese. A febbraio il valore delle esportazioni è stato pari a 50,7 miliardi di dollari, di cui 48 miliardi il valore delle esportazioni non petrolifere (+12,9 per cento su anno) e 2,7 miliardi di dollari per quelle petrolifere (+15,7 per cento su anno). Tra le esportazioni non petrolifere, quelle dirette negli Stati Uniti sono aumentate del 13,7 su anno e quelle dirette al resto del mondo sono aumentate dell’8,4 per cento su anno. (Mec)