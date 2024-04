Business news: Argentina, quota povertà in secondo semestre 2023 arriva al 41,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo semestre del 2023, il 41,7 per cento degli argentini è risultato sotto la soglia della povertà, solo tre decimi dalla quota record della fine del 2020, quando il Paese scontava gli effetti della crisi pandemica. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec), certificando anche un aumento della quota di indigenti, l'11,9 per cento, cifra che non si registrava dal 2006. complessivamente, rispetto allo stesso periodo del 2022, la povertà è aumentata di 2,5 punti percentuali. Nel bollettino, elaborato sulla popolazione di 31 centri urbani, si precisa che in condizioni di estrema povertà si trovano circa 3,5 milioni di persone, mentre la povertà "non estrema" interessa 8,8 milioni di argentini. Fuori da questa emergenza si trovano circa 17,2 milioni di persone, il 58,3 per cento della popolazione nazionale. Nella fascia di età compresa tra gli zero e i 14 anni la povertà tocca il 58,4 per cento della popolazione, e l'indigenza il 18,9 per cento (un aumento su anno di 6,9 punti percentuali). (Abu)