Business news: Argentina, operatore aeroportuale investe 68 milioni di dollari per infrastrutture

- L’operatore Aeropuertos Argentinas 2000 ha completato un investimento di 68 milioni di dollari destinati alle infrastrutture di cinque aeroporti. Di tale cifra, quasi il 50 per cento sarà investito all’Aeroparco metropolitano, lo scalo internazionale situato a nordovest di Buenos Aires. A ciascuno degli aeroporti di Santa Rosa (La Pampa) e all’Aeroporto internazionale Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) verrà destinato il 15 per cento della somma e il restante 20 per cento del totale verrà diviso per i progetti dei due aeroporti di San Rafael, a Mendoza, e dell’aeroporto Libertador General Josè della località San Martín de Posadas. Gli investimenti finanzieranno l’allargamento e la manutenzione delle piste, l'installazione di nuova segnaletica e le luci degli aeroporti. (Abu)