Pasqua: cristiani e musulmani che pregano insieme, alternativa alla strada della Parrocchia di piazza Esquilino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre volte alla settimana, poi, c'è un momento di confronto partendo dal racconto di una storia di riscatto di una persona di qualsiasi mondo, “sportivo, scientifico, eccetera, che possano suggerire ai ragazzi un itinerario di vita. Storie di persone che partono da condizioni di svantaggio e poi arrivano a una realizzazione, ma restituiscono poi i frutti alla collettività. È quello che vogliamo far passare rispetto alla dinamica della strada che, invece, qui è avversaria abbastanza vicina”. Gli effetti di questo percorso sono il contrario di quello che spesso viene fatto passare veicolando il timore di essere “colonizzati” o “invasi”: “gli effetti sperimentabili da questo cammino - conclude Michele – infatti sono, in primis, sui reciproci fronti, un rafforzamento della propria identità religiosa, se uno ha delle basi forti le rinforza non le disperde. Non abbiamo mai avuto casi di conversioni o di cambiamenti di fede. A livello collaborativo, poi, c’è grande rispetto e cooperazione sia con le autorità musulmane e cristiane del territorio sia fuori dal territorio, come dimostra la presenza dell'Imam che viene da viale Padova. Partecipiamo a feste reciproche, ci conosciamo e sicuramente è un elemento rafforzante”. (Rem)