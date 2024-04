Business news: Perù, primo bimestre 2024 esportazioni di caffè superano 132 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo bimestre del 2024 le esportazioni di caffè del Perù hanno superato il valore di 132 milioni di dollari. Lo riferisce un'agenzia del ministero dello Sviluppo agricolo, sottolineando che il dato mostra un incremento del 66 per cento rispetto alla quantità esportata nello stesso periodo del 2023. Le principali destinazioni sono Stati Uniti, Belgio, Germania, Canada, Svezia e Paesi Bassi, costituendo il 65 per cento del totale del volume esportato. Gli Stati Uniti sono stati il primo mercato, con 7.558 tonnellate per un valore di 27,5 milioni di dollari. Seconda destinazione il Belgio, con 7.425 tonnellate per 27,6 milioni di dollari. (Brs)