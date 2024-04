Business news: Messico, a febbraio le importazioni in aumento del 9,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio le importazioni del Messico hanno registrato un aumento del 9,7 per cento su anno del 6,9 per cento su mese, per un valore di 51 miliardi di dollari. Lo riporta l’Istituto nazionale di statistica (Inegi) nell’ultimo rapporto sulla bilancia commerciale del Paes Si è verificato un aumento del 14,7 per cento nelle importazioni di prodotti non petroliferi (+7 per cento su mese) e un calo del 33 per cento (+4,9 per cento su mese) nelle importazioni di prodotti petroliferi. (Mec)