Kosovo: Kurti, sempre più attraenti per investimenti in campo energetico

- Il Kosovo “sta rafforzando la sua posizione come destinazione preferita per gli investimenti in campo energetico”. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, al termine della prima gara d’asta per il progetto di energia solare fotovoltaica da 100 megawatt. “La capacità di produrre energia coincide con lo sviluppo economico del Paese” e “ogni nuovo megawatt installato rappresenta potenziale per la produzione e la crescita economica”. Per il progetto abbiamo “cinque aziende provenienti da Francia, Turchia, Egitto, Svizzera e Kosovo, tutte leader nel settore e nessuna di loro è qui per caso – ha sottolineato -. Per più di un anno, le istituzioni del Kosovo, guidate dal ministero dell'Economia, hanno lavorato duramente e onorevolmente per sviluppare un processo trasparente ed equo” e “stiamo già godendo dei risultati di questo lavoro non solo con la conclusione della nostra prima asta, ma con il rafforzamento dello status del nostro Paese come destinazione preferita per gli investimenti energetici, grazie alle politiche stabili dell'ambiente sicuro per fare business”. Kurti ha aggiunto che il parco solare sarà costruito su terreno pubblico perché “servirà il pubblico”. Lo riferisce l’emittente kosovara “Koha Ditore”.(Seb)