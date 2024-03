Business news: Brasile, Banca nazionale sviluppo finanzia mappatura costa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo del Brasile (Bndes) finanzierà la mappatura della costa brasiliana per il potenziale navale ed energetico del Paese. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto di 7 milioni di reais (circa 1,29 milioni di euro) dal Fondo di strutturazione dei progetti della Bndes per la pianificazione dello spazio marino (Pem). Il bando di gara ha selezionato l'azienda Codex Remote, che si occuperà dello studio tecnico e dovrà sviluppare un progetto entro 36 mesi. La mappatura inizierà dalla regione sud del Paese, che concentra istituti di ricerca con una tradizione negli studi marino-costieri, oltre a cinque dei dieci porti principali del Brasile. Tra le opportunità che si spera siano tracciate nello studio tecnico, sono state sottolineate, oltre alle attività tipiche costiere, il potenziale per la ricerca di fonti energetiche rinnovabili come i parchi eolici offshore. La mappatura delle risorse della costa brasiliana, come riporta una nota, permetterà che i governi utilizzino dati accurati per gestire lo sfruttamento sostenibile dello spazio marino. Oltre alle rinnovabili, il bando menziona anche l'industria navale e i porti. Secondo quanto riportato da "Cnn Brasil" l'azienda petrolifera Petrobras starebbe lavorando a un progetto con investimenti pari a 80 miliardi di reais (circa 15 miliardi di euro) che prevede la costruzione di 40 navi per riavviare l'industria navale del Paese nei prossimi cinque anni. (Brs)