Business news: Brasile, a febbraio record per deficit conti pubblici, +37,7 per cento su anno

- A febbraio, il governo del Brasile ha registrato un deficit di 58,445 miliardi di reais (circa 10,8 miliardi di euro) nei conti pubblici, un aumento reale - al netto dell'inflazione - del 37,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando il saldo negativo era di 42,44 miliardi di reais (circa 7,8 miliardi di euro) in termini reali. Trattasi della più grande discrepanza tra le spese totali e le entrate nette del mese nell'intera serie storica, iniziata nel 1997. Lo ha reso noto il Tesoro nazionale in un rapporto pubblicato oggi. Secondo il ministero delle Finanze, riportato da "O Globo", escludendo l'inflazione, a febbraio si è registrato un aumento della spesa del 17,1 per cento. Nel frattempo, l'utile netto è aumentato del 9,5 per cento. (Brs)