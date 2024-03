Pasqua: cristiani e musulmani che pregano insieme, alternativa alla strada della Parrocchia di piazza Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristiani e musulmani che costruiscono una via per la convivenza attraverso la vita in comune delle rispettive fedi. Un parroco, un Imam, una suora ed educatori laici lavorano fianco a fianco. Succede alla Parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro, in piazza Esquilino a Milano, una di quelle “chiese di frontiera” della periferia milanese dove italiani e cattolici sono una minoranza e dove “la strada è un'avversaria abbastanza vicina”. Un esperienza che, racconta Michele, un educatore professionale che collabora con il parroco don Giovanni Castiglioni e suor Grazia alla realizzazione dell'esperienza “Villaggio”, “è nata nel 2018-2019 quando l’allora vice parroco, don Fabio Carcano insieme a Suor Grazia e alle educatrici dell’epoca si sono interrogati sul territorio del quartiere, su come fare per essere chiesa e comunità in questa realtà: alla fine è emersa questa idea di vivere in comunità la fede, cristiani e musulmani insieme”. La zona di San Siro è un quadro che, per la città di Milano, “è un po’ inconsueto”: la parrocchia si trova infatti nel cosiddetto “quadrilatero di San Siro”, il quartiere popolare compreso tra le vie Civitali, Ricciarelli, Albertinelli e Paravia. Un quadrilatero ben diverso da quello più famoso “della moda” di via Montenapoleone: qui i nomi famosi e di riferimento tra tanti giovani sono Baby Gang, Neima Ezza, Keta, espressioni di un mondo lontano da quello che si cerca di costruire tra le mura della parrocchia di Piazza Esquilino. Una porzione di territorio con una presenza altissima di musulmani e 85 nazionalità censite. (segue) (Rem)