Cultura: gite fuori porta e Musei civici aperti, la pasquetta a Roma e nel Lazio (3)

- A Ostia chiuderà domani "Ostia chocolate" la festa del cioccolato, giunto alla seconda edizione. Protagonisti dell'evento, in piazza Anco Marzio, i maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia. Da Villa Borghese a Villa Pamphilj passando per il Parco degli Acquedotti e la Caffarella nel quartiere Appio Latino, la Capitale offre spazi verdi per godersi una giornata all'aria aperta. Per chi invece sceglierà la classica gita fuori porta apriranno domani i Giardini di Ninfa, a Cisterna di Latina. Anche i siti culturali di Villa d'Este, Villa Adriana e Santuario di Ercole Vincitore saranno aperti domani con il consueto orario. Anche il Castello di Santa Severa sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito nel borgo. Sono previsti stand artigianali, laboratori sulle uova pasquali, animazione a tema per bambini e bolle di sapone, performance artistiche e circensi. (segue) (Rer)