Caucaso: il rischio di un nuovo conflitto è considerato la principale minaccia per gli abitanti della regione (3)

- Nel caso degli armeni, invece, c’è particolare apprensione oltre che per una potenziale ripresa del conflitto con l’Azerbaigian – nonostante i due Paesi siano impegnati in complesse trattative per siglare un accordo di pace – anche per il futuro economico del Paese. A completare l’elenco dei primi cinque motivi di preoccupazione per i cittadini dell’Armenia, infatti, vi sono, a seguire, la “carenza di manodopera”, il “confronto a livello geoeconomico” e la “recessione economica”. Il raffronto fra i tre Paesi del Caucaso meridionale non può essere del tutto soddisfacente perché l'Azerbaigian non ha partecipato al sondaggio. L’indagine ha dimostrato che “l’attività economica illecita” non è qualcosa di cui gli intervistati del Caucaso si preoccupano, anche se la grande corruzione e la mancanza di trasparenza in tutta la regione vengono spesso identificate come alcuni dei principali ostacoli allo sviluppo di società stabili. (segue) (Res)