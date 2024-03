Caucaso: il rischio di un nuovo conflitto è considerato la principale minaccia per gli abitanti della regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo, gli intervistati nel Caucaso non sembrano eccessivamente preoccupati per la diffusione virale di notizie false e disinformazione. Secondo Saadia Zahidi, che è anche direttrice generale del Forum economico mondiale, i prossimi anni si preannunciano come potenzialmente molto pericolosi. "Le tensioni geopolitiche di fondo abbinate allo scoppio di ostilità attive in diverse regioni stanno contribuendo a determinare un ordine globale instabile", ha scritto Zahidi nella prefazione del sondaggio. “Nel lungo termine, i progressi tecnologici, inclusa l’intelligenza artificiale, consentiranno a una serie di attori statali e non statali di accedere a un’ampiezza sovrumana di conoscenza per concettualizzare e sviluppare nuovi strumenti di disordine e conflitto, dai malware alle armi biologiche”, conclude la prefazione di Zahidi. (Res)