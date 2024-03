Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dei negoziati con il Fondo monetario internazionale è emerso il tema delle privatizzazioni, volte a promuovere la partecipazione del settore privato all'economica egiziana. La questione ha sollevato il legame esistente tra i militari e i principali beni/attività dello Stato. “Un serio e profondo programma di privatizzazione risultava, infatti, essere tra le richieste primarie dell’Fmi per l'accordo, poi effettivamente raggiunto nel 2022, per la concessione di un prestito da 3 miliardi”, ha ricordato La Fortezza nell’intervista a “Nova”. Le autorità egiziane “sono apparse estremamente reticenti a vendere attività strategiche nazionali, anche in ragione del fatto che ciò significherebbe andare a toccare i pervasivi interessi dell'esercito nel mercato nazionale. (segue) (Res)