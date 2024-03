Egitto: come l’afflusso di liquidità migliorerà lo stato dell’economia? (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quadri militari detengono infatti un'ampia serie di attività nel Paese, nei più svariati settori”, ha aggiunto. Il programma di privatizzazioni è dunque risultato finora “estremamente limitato nei suoi risultati ed effettivamente poco corrispondente a quanto pattuito: in base all'accordo con l’Fmi, l'Egitto avrebbe dovuto vendere 35 società statali; secondo i dati disponibili Il Cairo avrebbe venduto totalmente o parzialmente soltanto 14 società, per un totale di 5,6 miliardi di dollari di ricavato”, ha proseguito. Peraltro resta anche difficile da verificare il valore del ricavato delle privatizzazioni. Inoltre, dato che la maggior parte delle vendite ha riguardato soltanto quote di minoranza delle società, “gli acquirenti privati potrebbero avere nel concreto un'influenza estremamente limitata nelle future operazioni societarie. Dunque, anche nella sua parziale realizzazione, il programma di privatizzazioni non sembra rispondere pienamente alle richieste dell’Fmi. Anche nel contesto del nuovo prestito pattuito con l’Fmi il programma di privatizzazione delle attività nazionali continuerà a scontrarsi con specifici interessi che Al Sisi ha dimostrato finora di voler preservare”, ha concluso La Fortezza. (Res)