Turismo: nel 2023 in Veneto oltre 21 milioni di arrivi, +16 per cento rispetto al 2022

- Il 2023 è stato l’anno dei grandi numeri per quel che riguarda il turismo nella Regione Veneto. Lo ha reso noto, negli scorsi giorni, il sistema statistico regionale nel report delle Statistiche flash realizzato sui dati provvisori Istat. Nel 2023, il Veneto ha registrato 21,1 milioni di arrivi complessivi (+16,1 per cento rispetto al 2022 e +4,3 per cento rispetto al 2019). Di questi oltre ventuno milioni, 13,7 milioni sono cittadini stranieri, che hanno incrementato la loro presenza in regione del +24,3 per cento rispetto al 2022 e del +3,7 per centro rispetto al 2019, il periodo pre pandemico. Per quel che riguarda invece le presenze, ovvero il pernottamento in strutture presenti nel territorio, il dato si è attestato a 71,9 milioni (+9,1 per cento sul 2022 e +0,9 per cento sul 2019), gli italiani hanno registrato 22,1 milioni di presenze, con un incremento del +1,0 sul 2022 e un -4,2 sul 2019, mentre i cittadini stranieri hanno raggiunto quota 49,8 milioni con +13,0 sullo scorso anno e un +3,4 per cento rispetto al periodo pre pandemia. (segue) (Rev)