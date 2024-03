Turismo: nel 2023 in Veneto oltre 21 milioni di arrivi, +16 per cento rispetto al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati provvisori del 2023, inoltre, restituiscono dati positivi per ogni tipo di località. Al mare gli arrivi sono stati nel complesso 4,5 milioni (+7,6 per cento rispetto al 2022 e +9,2 per cento rispetto al 2019) mentre le presenze 25,9 milioni (+3,6 per cento sul 2022 e +2,4 per cento sul 2019); anche il lago si conferma una meta ambita con 3,1 milioni di arrivi (+8,8 per cento rispetto al 2022 e +8,5 per cento sul 2029) e 14,0 milioni di presenze (+7,3 per cento sullo scorso anno e +6,9 sul 2019). Anche per la montagne i dati sono nel complesso positivi: gli arrivi sono stati dei 1,3 milioni (+15,3 per cento sul 2022 e +11,7 per cento sul 2019), per quel che riguarda invece le presenze, il dato si è attestato a 4,5 milioni, con un +13,3 per cento sullo scorso anno e un +6,9 per cento sul 2019. (segue) (Rev)