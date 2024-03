Turismo: nel 2023 in Veneto oltre 21 milioni di arrivi, +16 per cento rispetto al 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle città d’arte invece il quadro è leggermente diverso: se nel 2023 ci sono stati 11,4 milioni di arrivi e 24,6 milioni di presenze, dati che rispetto allo scorso anno sono migliorati del +22,7 per cento e del +17,1 per cento, lo stesso non accade se si raffrontano con quelli registrati nel periodo prima del Covid. Infatti, negli arrivi il miglioramento è del +0,8 per centro, mentre per le presenze il dato è in negativo del -3,3 per cento. Assieme a questo comprensorio, anche quello delle terme non registra dati sempre positivi: nel 2023 gli arrivi si sono attestati sui 0,8 milioni (+10,2 per cento rispetto al 2022 e +2,4 per cento rispetto al 2019), mentre le presenze sono state di 2,9 milioni, con un -0,1 per cento rispetto allo scorso anno e un -9,4 per cento rispetto al 2019. (segue) (Rev)