Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica" (7)

22 luglio 2021

- Con Marcos al potere, le Filippine hanno abbandonato l’iniziale scetticismo nei confronti dell’Aukus. Lo scorso ottobre il governo di Manila ha firmato una dichiarazione congiunta con l’Australia che ne sottolinea “il contributo positivo all’equilibrio regionale e alla sicurezza collettiva della regione”. A febbraio Marcos si è recato di persona a Canberra, dove ha firmato un accordo di cooperazione sulla sicurezza marittima e ha parlato di legami “più forti che mai”. Il mese successivo, invece, l’Australia ha accolto una delegazione del Regno Unito guidata dai segretari agli Esteri e alla Difesa, rispettivamente David Cameron e Grant Shapps, che sono tornati a Londra con in mano un nuovo accordo di difesa e una commessa per Bae Systems che dovrebbe accelerare la consegna a Canberra dei sottomarini nucleari ordinati in ambito Aukus. Vero perno della rete di alleanze degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, l’Australia si è mossa anche in direzione dell’Indonesia. Il ministro della Difesa di Giacarta, Prabowo Subianto, ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso febbraio ed è destinato ad assumere la guida del Paese a ottobre. È stato proprio lui a negoziare un accordo di cooperazione militare con l’Australia che ha definito “molto significativo” e che dovrebbe essere firmato entro due mesi. Difficilmente, tuttavia, l’Indonesia si lascerà trascinare all’interno di un’alleanza regionale anti-cinese. Prabowo è stato un tempo un feroce critico di Pechino, ma ora afferma di volere “buone relazioni” con la Cina così come con gli Stati Uniti. Un equilibrismo in politica estera che è stato già tratto distintivo del presidente uscente, Joko Widodo, e che appare esercizio comune a tanti Paesi del Sud-est asiatico che non possono né vogliono permettersi strappi con la più importante potenza dell’area. (segue) (Res)