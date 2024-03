Indo-Pacifico: come e perché gli Usa si muovono sottotraccia per una "Nato asiatica" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dylan Welch, analista esperto di Cina del centro studi German Marshall Fund, ritiene che i tempi non siano ancora maturi per una “Nato asiatica”, e soprattutto per un Articolo 5 simile a quello della Carta atlantica. “Per ora, quel tipo di consenso non c’è tra i Paesi dell’Indo-Pacifico”, osserva ad “Agenzia Nova”. “Gli attori della regione – prosegue Welch – potrebbero essere interessati a un accordo limitato, che scoraggi gli attacchi di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, ma con un livello d’impegno molto diverso rispetto a un trattato di difesa collettiva. Gli Stati Uniti e il Giappone potrebbero accettare di difendere le Filippine, ma il Vietnam o l’India, che confinano con la Cina, sarebbero pronti a fare altrettanto? Non è chiaro, inoltre, quanti attori regionali avrebbero la volontà di respingere un’eventuale invasione di Taiwan: su questo punto anche gli Stati Uniti mantengono un’ambiguità strategica”. In effetti India e Vietnam, a meno di stravolgimenti geopolitici imprevedibili, difficilmente entrerebbero a far parte di un’alleanza militare in funzione anti-cinese. Per motivi diversi. L’India ha relazioni tese con la Cina per via della disputa lungo il confine himalayano e ha rafforzato negli ultimi mesi i rapporti con gli Stati Uniti, dove il premier Narendra Modi è stato accolto lo scorso anno in pompa magna. Con Usa, Giappone e Australia fa parte del Quad, che però è una piattaforma di dialogo e non un’alleanza militare come l’Aukus. È tuttavia improbabile, per il momento, che Nuova Delhi rinunci allo storico ruolo di leader dei Paesi non allineati, come dimostrato dalla posizione mantenuta sul dossier della guerra in Ucraina malgrado le pressioni occidentali. Anche il Vietnam ha problemi con la Cina, legati alle già citate tensioni nel Mar Cinese Meridionali. Hanoi e Pechino sono però legate da un’affinità ideologica e da un’intensa interazione commerciale che non sembrano lasciare margini di manovra al corteggiamento di Washington, che pure a settembre dello scorso anno ha elevato le relazioni diplomatiche con la leadership comunista vietnamita al rango di “partenariato strategico globale”, uno sviluppo impensabile fino a pochi anni fa. (Res)