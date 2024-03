Sanità: per Agenas Sardegna all'ultimo posto nazionale per patologie tempo-dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle reti che gestiscono le cosiddette patologie tempo-dipendenti la Sardegna ha ottenuto il punteggio di 0.26 (il massimo è 1). Il dato è relativo al 2022. Quanto ai pazienti che sono stati trattati entro i primi novanta minuti con Ptca, l'angioplastica coronarica, sono solo il 42,40 per cento, una percentuale che però sale a Cagliari (dove si concentra il 47.9 per cento di casi) raggiungendo il 53.86 per cento. Le criticità si concentrano nel Sulcis (appena il 24,39 per cento) e nel Sassarese (24,66 per cento). Il Nuorese raggiunge il 46,05, mentre la Gallura il 34,02 e l'Oristanese si ferma al 27,27. Quanto ai decessi dopo 30 giorni dall'insorgenza di una patologia tempo-dipendente, la media per la Sardegna si ferma all'8.10 per cento. Pesano i tempi di percorrenza non indifferenti, come nel caso dell'Ogliastra, territorio in cui la percentuale sale al 28.57 per cento. (segue) (Rsc)