Sanità: per Agenas Sardegna all'ultimo posto nazionale per patologie tempo-dipendenti (3)

- A Oristano, si scende al 3,67, la Gallura è al 5,05, Sassari al 7,69, il Medio Campidano all'8,14, il Sulcis all'8,27, Cagliari all'8,40, il Nuorese all'11,02. Per ciò che attiene i pazienti ricoverati con sindrome coronarica acuta, insufficienza cardiaca o ad alto rischio ischemico residuo solo il 3,42 per cento viene inviato a un programma di cardiologia riabilitativa. In Sardegna, inoltre, il 24,3 per cento di pazienti si stancano di aspettare la visita e lasciano il Pronto soccorso prima di essere assistiti, un dato che vale all'Isola l'ultimo posto in Italia (la media nazionale è del 6,29 per cento). L'Isola, inoltre, secondo Agenas, vanta il poco onorevole record nazionale di attesa nei pronto soccorso: 184 minuti contro i 147 del resto d'Italia. Per i codici gialli la media è 298 minuti 80 per i codici bianchi, 163 minuti per i codici rossi. (Rsc)