Ue: Giansanti a Nova, necessaria revisione della Pac, politica deve assicurare giusto reddito ad agricoltori (3)

- Fatte queste premesse, il presidente Giansanti ha ricordato come dall'ultimo Agrifish siano arrivati “segnali importanti che vanno nella direzione di una semplificazione della burocrazia e di una maggior flessibilità sulle condizionalità ambientali”, come sollecitato da Confagricoltura. Per il presidente, dunque, “stiamo raccogliendo i primi risultati ma c'è ancora molto da fare. Per questo continuiamo a lavorare con le istituzioni per tutelare il reddito degli agricoltori e dare certezze ai consumatori”. Gli agricoltori - ribadisce da tempo il presidente - chiedono “certezze e di essere messi nelle condizioni di poter produrre. Le politiche adottate dall’ultima Commissione Ue guardano all’ideologia ambientalista più che alla competitività: di qui la necessità di un cambio di passo”, conclude il presidente. (Rin)