Autonomia: Manfredi (Pd), battaglia sia popolare, riforma è punto non ritorno

- Trasformare la "battaglia contro l'autonomia differenziata in una battaglia popolare", perché "ci troviamo di fronte a una legge che farà collassare l'Italia" e perché questa legge "è un punto di non ritorno, sarà difficile cambiarla". E' la valutazione del consigliere regionale della Campania Massimiliano Manfredi (Pd), avvocato e già deputato. Per Manfredi uno dei momenti imprescindibili della opposizione alla riforma Calderoli è il coinvolgimento della popolazione, che sembra non conoscere pienamente la questione. (segue) (Ren)