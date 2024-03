Autonomia: Manfredi (Pd), battaglia sia popolare, riforma è punto non ritorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sondaggio dell'Eurispes di sei mesi fa diceva che quasi la metà dei cittadini campani erano favorevoli all'autonomia ma poi dal sondaggio emergeva che quegli stessi cittadini non ne avevano compreso l'impatto", fa notare Manfredi che auspica una maggiore apertura verso la 'base'. "Se noi trasformiamo questa battaglia in una battaglia di elite e di ceto politico, quando si andrà quasi certamente al referendum non avremo possibilità di vincere. Purtroppo al momento - insiste - non c'è la percezione da parte delle persone che si sta incidendo sul futuro dei propri figli". Un futuro rispetto al quale, secondo Manfredi, sarà impossibile tornare indietro: "Per come è stato concepito il ddl Calderoli, di fatto il percorso dei benefici e di sottrazione di risorse al Mezzogiorno diventa quasi irreversibile. Quindi anche domani con un cambio di governo diventa complicato tornare alla situazione attuale. Non solo: la Regione che riceve il vantaggio, dovrebbe cederlo e dubito che la Ragione con il vantaggio, si essa guidata da un esponente del Pd, del centrosinistra o del centrodestra, farà una campagna elettorale per restituire un vantaggio tolto". Per questo motivo, sottolinea Manfredi, c'è la necessità di intervenire prima. L'auspicio del consigliere regionale è bloccare la riforma "perché essa danneggia non solo il Mezzogiorno ma l'Italia intera". (segue) (Ren)