Autonomia: Manfredi (Pd), battaglia sia popolare, riforma è punto non ritorno (3)

- "Non possiamo accettare di iscriverci a un campionato, che è quello dell'autonomia differenziata, dove il Sud parte con mille punti di penalizzazione e quindi non può vincere perché in realtà i meccanismi di differenziazione - prosegue Manfredi -. Ad oggi già gran parte delle risorse si danno in base ai soldi spesi prima". A tal proposito Manfredi ricorda cosa accadeva con gli asili nido quando si teneva conto del parametro della spesa storica e non della esigenza della popolazione: "Prima del nostro intervento, se tu in una città di 60mila abitanti avevi zero asili nido avevi zero euro; se tu in una città di 15mila abitanti avevi tre asili nido, avevi soldi per fare altri tre asili nido". (segue) (Ren)