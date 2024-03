Autonomia: Manfredi (Pd), battaglia sia popolare, riforma è punto non ritorno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco - incalza Manfredi - ci sono già dei meccanismi penalizzanti per il Mezzogiorno e finché non si supera questo divario non si può parlare di concorrenza. Mettere su questo corpo già diviso l'autonomia differenziata, non è una cosa contro il Mezzogiorno ma contro l'Italia: con questa manovra, praticamente, si va a drogare un particolare micro-territorio illudendosi che il tal mondo si compenserà la crescita di un Paese. Ma il Paese non crescerà". Manfredi richiama le preoccupazioni anche di economisti e imprenditori. "Draghi, la Confindustria sono contrari a questo meccanismo. Gli imprenditori sono preoccupati perché l'Italia cresce se il Sud cresce più del Nord. Il sud rappresenta sia una potenzialità produttiva ma rappresenta anche un mercato. Se noi seguiamo questo meccanismo imposto dalla Lega e a accettato dalla Meloni, dopo l'autonomia differenziata arriveremo alla superautuonomia tra regioni del Nord, poi alle province e poi dei pianerottoli". Di qui l'appello rivolto da Manfredi "anche a chi vota in favore di altri partiti" "a unirsi alla nostra battaglia perché questa riforma ruba il futuro ai nostri figli". (Ren)