Pasqua: uova e colombe, nelle botteghe romane rincari fino al 20 per cento ma vendite stabili (4)

- "Noi andiamo sempre bene, essendo storici e di nicchia la clientela è fidelizzata, vengono a colpo sicuro e vengono volentieri perché sanno che c'è alta qualità, un'attenzione all'ambiente e al packaging", afferma invece Carla De Mauro, titolare della cioccolateria Said, nel quartiere San Lorenzo. "In alcune uova - spiega - mettiamo come sorprese dei semi da piantare. Negli anni abbiamo registrato una crescita nelle vendite. Stiamo attenti nella politica dei prezzi. C'è stato un aumento delle materie prime e anche della carta con cui incartiamo, ma il listino è rimasto invariato dall'anno scorso", conclude. (Rer)