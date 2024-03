Pasqua: costo del cacao quasi quadruplicato in un anno e il prezzo delle uova sale fino al 40 per cento in più (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo “fa capire quanto lavoro c'è dietro qualcuno che sa fare il proprio mestiere e sviluppa degli aromi, una parte aromatica all'interno del cacao e del cioccolato che magari si assaggia. Vale anche per un buon vino, no?”. Tuttavia, oggi più che prima il consumatore è più attento e interessato al settore. È un mondo che “negli ultimi anni sicuramente è cambiato tantissimo, la gente è molto più consapevole che vuole qualcosa di diverso, c'è più cultura, quindi comincia a fare domande anche più specifiche su quello che è il mondo del cioccolato” ha proseguito Comaschi. Infatti, ha aggiunto “si comincia a parlare anche di diversi tipi di cacao, di svariati aromi. Un aspetto che magari 15-20 anni fa era impensabile per un consumatore finale. Questo è stato veramente un grande cambiamento della massa per il settore”. Quindi, le tecniche per produrre il cioccolato e “trovare un qualcosa per riuscire a essere sempre differenti sul mercato rispetto agli altri, sia a livello nazionale che a livello internazionale” diventa centrale per i professionisti del cioccolato. L’insieme delle dinamiche che stanno caratterizzando il settore del cacao si riflette inevitabilmente sul consumatore. Anche Codacons ha segnalato l’aumento dei prezzi in vista delle festività pasquali, in quanto “un esempio degli effetti del caro-cacao è già immediatamente riscontrabile nei negozi italiani”. (segue) (Rem)