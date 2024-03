Scuola: la formazione italiana nel mondo, quanti sono gli istituti e come operano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i lettori costituiscono una grande risorsa nel sistema educativo terziario all’estero. Si tratta di docenti di ruolo nella scuola secondaria italiana chiamati a ricoprire incarichi di insegnamento dell’italiano nelle università straniere, collaborando anche alle attività di assistenza agli studenti e di ricerca nell’ambito della lingua e cultura italiana. Il Maeci può inoltre incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive affidando loro incarichi extra accademici che possono includere l’organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da Istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili. Il Maeci contribuisce inoltre alla diffusione dello studio della lingua e della cultura italiana attraverso l’erogazione di contributi a sostegno di enti gestori, ossia enti non aventi fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa in vigore nei Paesi in cui operano. Gli enti gestori destinatari di contributi ministeriali per l’organizzazione di corsi per alunni in età scolare dai 3 ai 18 anni sono stati 68 nel 2022, distribuiti in Europa, America del Nord, America Latina, Sudafrica, Australia e Medio Oriente. Nello stesso anno sono stati attivati 10.631 corsi. (segue) (Res)