Scuola: la formazione italiana nel mondo, quanti sono gli istituti e come operano (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, gli ultimi dati disponibili sono quelli dell’Annuario statistico Maeci del 2022, relativo all’anno scolastico 2020/2021, in base ai quali si contano un totale di 33.211 studenti, di cui 22.699 stranieri e 10.512 italiani. Quanto alla distribuzione per area geografica, la quota maggiore di alunni proviene dalle Americhe (13.711), seguite dai Paesi Ue (11.308), dai Paesi europei extra Ue (3.910), dall’Africa sub-sahariana (2.261), dall’area Mediterraneo e Medio Oriente (1.483) e dall’Asia e Oceania (538). Circoscrivendo il discorso ai soli alunni stranieri, anche in questo caso la fetta maggiore è dislocata nelle Americhe (11.709), seguita dall’Ue (4.313), dai Paesi europei extra Ue (3.051), dall’Africa sub-sahariana (1.884), dall’area Mediterraneo e Medio oriente (1.260) e da quella Asia e Oceania (482). Analizzando la quota degli studenti italiani, a guidare la classifica c’è invece l’Unione europea (6.995), che precede le Americhe (2.002), i Paesi europei extra Ue (859), l’Africa sub-sahariana (377), l’area Mediterraneo e Medio Oriente (223) e quella Asia e Oceania (56). (segue) (Res)