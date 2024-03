Scuola: la formazione italiana nel mondo, quanti sono gli istituti e come operano (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete scolastica italiana nel mondo è entrata in una fase di cambiamento normativo e organizzativo con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 64/2017. Esso ha delineato un nuovo quadro di riferimento per gli interventi all’estero in ambito sia scolastico che universitario e una ripartizione delle competenze tra Maeci e Miur. Il Decreto legislativo individua il Sistema della formazione italiana nel mondo, costituito da scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, sezioni di italiano nelle scuole straniere, corsi promossi da enti gestori all’estero, lettorati nelle università. In particolare, viene istituita una cabina di regia interministeriale che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo. L’articolo 4 del decreto prevede che i soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordino con la rete diplomatica e consolare, con gli Istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. A ciascuna scuola statale all'estero è assegnato un dirigente scolastico le cui funzioni, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Quanto alla gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero, essa è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. (Res)