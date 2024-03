Regno Unito: candidati, sondaggi e nuovo sistema di voto, tutto ciò che c’è da sapere sulle elezioni del sindaco di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 2 maggio più di cinque milioni di elettori avranno l'opportunità di recarsi alle urne per eleggere il prossimo sindaco di Londra. Le elezioni contrapporranno il laborista Sadiq Khan, già sindaco della capitale in cerca di un terzo mandato a City Hall, alla principale oppositrice, la candidata dei conservatori Susan Hall. Un tempo visto come un potenziale leader del Partito laborista, Khan ha abbandonato la sua carriera a Westminster dopo che la sconfitta alle elezioni generali del 2015 per candidarsi a sindaco di Londra. Il suo obiettivo era sostituire Boris Johnson, che allora stava andando nella direzione opposta, avviando un percorso che da deputato lo avrebbe portato a diventare primo ministro. L'anno successivo divenne il primo sindaco musulmano della capitale, per poi essere nuovamente eletto nel 2021, dopo che la chiamata alle urne era stata ritardata di un anno a causa della pandemia di Covid-19. (segue) (Rel)