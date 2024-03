Regno Unito: candidati, sondaggi e nuovo sistema di voto, tutto ciò che c’è da sapere sulle elezioni del sindaco di Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I suoi critici, tra cui Susan Hall, affermano che il mandato da sindaco di Khan è stato deludente, con meno iniziative rispetto ai suoi predecessori e una certa incapacità di affrontare in modo efficace grandi questioni che riguardano Londra: in primis la criminalità e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili. Rispondendo a tali accuse, nella sua campagna elettorale Khan ha promesso di aumentare i progetti di edilizia popolare; impegnandosi a costruire 40 mila nuove case popolari nella capitale entro il 2030. In un appello agli elettori, Khan ha recentemente promesso di dar vita alla "più grande campagna di costruzione di case popolari di una generazione" e di raddoppiare il suo precedente obiettivo di iniziare a costruire 20 mila case popolari, raggiunto lo scorso anno. L'attuale sindaco in carica ha dichiarato che la sua rielezione rappresenta "un'opportunità unica per una generazione per fare passi concreti nella risoluzione della crisi immobiliare di Londra". (segue) (Rel)