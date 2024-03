Regno Unito: candidati, sondaggi e nuovo sistema di voto, tutto ciò che c’è da sapere sulle elezioni del sindaco di Londra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'opposizione c’è Susan Hall, la vincitrice a sorpresa di una dura competizione interna ai conservatori, che ha lanciato la sua campagna "Listening to Londoners", nel quale ha criticato Khan per i suoi scarsi risultati proprio in tema di alloggi accessibili e criminalità. "Sadiq Khan ha ignorato i londinesi per otto anni. Se ottenesse un terzo mandato, ciò gli darebbe il permesso di ignorarci di nuovo", ha detto Hall, aggiungendo: "Il tasso di criminalità ha raggiunto livelli preoccupanti a seguito della sua incapacità di reclutare personale per rinforzare le forze dell'ordine e i costi degli affitti sono saliti alle stelle a causa della mancanza di costruzione di case familiari accessibili, lasciando i londinesi senza opzioni convenienti. Per aggravare la situazione, Khan ha imposto l'ingiusta tassa di espansione Ulez, che ha colpito in particolare i redditi più bassi, accentuando le disparità economiche nella città". "Il 2 maggio mandiamo un messaggio a Sadiq Khan e votiamo per il cambiamento", ha detto la candidata conservatrice nel video di tre minuti con cui ha lanciato la sua campagna elettorale. (segue) (Rel)