Regno Unito: candidati, sondaggi e nuovo sistema di voto, tutto ciò che c’è da sapere sulle elezioni del sindaco di Londra (4)

- L'ultimo sondaggio di YouGov sulla corsa al sindaco di Londra mostra Khan in una posizione dominante, con il 49 per cento dei consensi, ben davanti a Hall, che si ferma al 24 per cento. Tuttavia, sebbene i sondaggi mettano Khan ampiamente in vantaggio, potrebbero esserci ancora degli sconvolgimenti, soprattutto perché questa sarà la prima volta che le elezioni locali di Londra si terranno con il sistema maggioritario, in linea con le elezioni generali. In passato, i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco della capitale avevano la possibilità di indicare un candidato preferito come prima scelta e, un altro partecipante alla competizione elettorale come seconda scelta. A determinare il vincitore, quindi, era il conteggio delle seconde preferenze venivano in un ballottaggio tra i due candidati più votati. Tuttavia, in questa tornata elettorale, verrà utilizzato il sistema "first past the post", il che significa che i cittadini possono votare solo per un candidato e chi ottiene il maggior numero di voti sarà il vincitore. In questo contesto, il pericolo per Khan è che i voti della sinistra si dividano tra laboristi, liberaldemocratici e verdi, consentendo potenzialmente ad Hall di passare avanti. (Rel)