Azerbaigian-Armenia: Baku denuncia ammasso truppe di Erevan al confine

- Il ministero della Difesa azero ha espresso preoccupazione per la concentrazione di militari delle Forze armate armene e di equipaggiamenti militari lungo vari punti del confine. "Recentemente abbiamo osservato la concentrazione di uomini, veicoli corazzati, installazioni di artiglieria e altre unità di fuoco pesanti delle Forze armate armene e un intenso movimento delle sue truppe in diverse direzioni del confine condizionale armeno-azerbaigiano", si legge nella nota. Il ministero ha evidenziato un'impennata di azioni provocatorie volte a inasprire le tensioni nella regione: "Negli ultimi giorni si è assistito a un'ulteriore attivazione delle forze revansciste che minacciano l'Azerbaigian di entrare in guerra, a un aumento della retorica aggressiva contro l'Azerbaigian ad alti livelli e a un incremento del numero di informazioni provocatorie mirate ad aggravare la situazione nell'ambiente informativo in preparazione di tentativi di sabotaggio". (segue) (Rum)