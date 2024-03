Azerbaigian-Armenia: Baku denuncia ammasso truppe di Erevan al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Baku ha lanciato un avvertimento alle controparti armene, spiegando "che in caso di qualsiasi tentativo di provocazione militare da parte delle Forze armate armene contro l'Azerbaigian, esso sarà risolutamente represso dall'esercito azerbaigiano. Dichiariamo ancora una volta che l'Armenia e i suoi protettori si assumeranno l'intera responsabilità dell'aggravamento della situazione e di ogni possibile provocazione", si legge nella nota. Ieri l'ambasciatore russo Sergej Kopjrkin in un'intervista al portale armeno "24News" ha dichiarato che, su richiesta personale del primo ministro Nikol Pashinyan, sono state allestite delle postazioni di osservazione delle guardie di frontiera russe al confine tra Armenia e Azerbaigian. "Delle nostre postazioni di osservazione, su richiesta personale del primo ministro (Nikol Pashinyan), sono state collocate a spese della Russia lungo il confine con l'Azerbaigian per contribuire a stabilizzare la situazione nel 2020", ha osservato Kopjrkin, aggiungendo che la parte armena “non ha mai deciso di legalizzare in termini giuridici il posizionamento dei punti di osservazione russi". (Rum)